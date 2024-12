PORTA, Con l'Empoli turnover moderato: Martinelli titolare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Corriere dello Sport-Stadio, nei suoi approfondimenti di oggi dedicati alla Fiorentina, conferma la notizia anticipata ieri da FirenzeViola.it: stasera in Coppa Italia con l'Empoli dovrebbe partire dal primo minuto Tommaso Martinelli. Un’ipotesi che si è rafforzata in questi due giorni di allenamenti al Viola Park, altrimenti via libera a Terracciano e comunque turno di riposo per De Gea, ma tutto lascia pensare che sarà il classe 2006 a difendere i pali della Fiorentina stasera nel derby di coppa.

Mentre la formazione che schiererà Palladino sarà un po' rivisitata rispetto all'undici che era sceso in campo con l'Inter ma non eccessivamente, visto l'appuntamento da dentro o fuori.