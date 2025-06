Mandragora, non solo il Real Betis: interessato anche il Bologna di Italiano

Non c'è solo il Real Betis nella corsa a Rolando Mandragora. Come raccolto dalla nostra redazione, QUI la notizia completa, prima a gennaio e ora in questa sessione di mercato estiva la formazione andalusa ha messo nel mirino il centrocampista campano. Reduce da una stagione da 9 gol e 5 assist, l'ex Udinese ha un contratto in scadenza nel 2026 (con opzione per un ulteriore anno legata al 50% delle presenze nella prossima stagione) e i Verdiblancos ci starebbero pensando per rimpiazzare i suoi centrocampisti in partenza.

Come riportato da Gianlucadimarzio.com però, oltre alla formazione di Pellegrini, anche il Bologna sarebbe interessato a Mandragora. Italiano lo conosce bene e lo avrebbe voluto in rossoblù anche la scorsa stagione.