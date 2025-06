Social Dodo, festa nella villa a Firenze: il figlio e i tifosi spingono per la Fiorentina

vedi letture

Il terzino della Fiorentina Dodo è tornato a Firenze dopo le vacanze in Sardegna e, in attesa del terzo figlio, in queste ore ha postato il video di una festa in piscina, nella sua casa fiorentina. In un periodo in cui si parla tanto del suo futuro, il secondogenito Filippo sembra spingerlo verso la Fiorentina visto che anche in questa occasione è apparso con la divisa rossa della squadra.

Particolare gradito anche i follower che chiedono al giocatore di restare alla Fiorentina. Se non altro per ora Dodo il sorriso a Firenze non l'ha ancora perso.