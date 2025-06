Edoardo Pierozzi saluterà definitivamente la Fiorentina, domani scadrà il suo contratto con i viola

Domani sarà l'ultimo giorno in prestito per tanti calciatori di proprietà della Fiorentina che da luglio faranno ufficialmente ritorno al Viola Park. Tra questi anche Edoardo Pierozzi, reduce da un'ultima stagione in Serie C a Pescara. Dopo aver raggiunto, dando il suo contributo con 37 presenze e 4 reti tra il girone B e i play-off, la promozione in Serie B con la formazione di Baldini, il classe 2001 tornerà a Firenze anche se per lui la situazione è particolare.

Domani infatti, oltre al suo prestito in Abruzzo, scadrà anche il suo contratto con la Fiorentina. Il terzino destro si svincolerà a zero visto che i viola non hanno fatto valere l'opzione di rinnovo nei suoi confronti. Dopo l'addio a titolo definitivo la scorsa estate del fratello gemello Niccolò, passato al Palermo, quest'anno anche Edoardo Pierozzi saluterà definitivamente la Fiorentina.