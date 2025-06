Sebastiano Esposito sul mercato: "Penso a fare bene con la squadra dei miei sogni poi si vedrà"

L'attaccante dell'Inter, obiettivo di mercato della Fiorentina, Sebastiano Esposito ha parlato ai microfoni dei media presenti direttamente dal ritiro dell'Inter a Charlotte in vista del match contro la Fluminense. Queste le sue parole riguardo al Mondiale per Club e alle emozioni che sta vivendo con suo fratello: "Io e Pio non stiamo ancora capendo cosa stiamo vivendo, realizzeremo tra qualche anno quando ne riparleremo. Essere in camere insieme e vederlo felice è un’emozione bellissima: ha fatto una partita mostruosa, ma deve continuare così, il calcio è veloce e ci si dimentica in fretta. È un'emozione bellissima, non ce l'aspettavamo ed è un sogno essere qui. È un onore per noi vestire questa maglia con questi campioni".

Sul futuro e sui rumors di mercato

"Io sono qui e penso a fare bene con la mia squadra d’appartenenza, che è anche la squadra dei miei sogni. Più avanti vedremo cosa accadrà.”