Pioli incontra il suo passato: con il Milan a San Siro l’occasione per una svolta

La Nazione si concentra sul ritorno da ex a San Siro per Stefano Pioli, che domenica sera incontrerà il suo passato. Il tecnico viola si riaffaccia al ‘Meazza’ e lo fa in un momento in cui il fuoco adesso lo ha sotto i piedi, non fosse altro perché la classifica è quella che è, ma soprattutto perché deve capire sul campo se la sua seconda avventura a Firenze può essere rimessa in linea di galleggiamento. Ecco che il pallone si diverte a giocare con il destino: la partita più delicata nella piazza che di fatto ha sublimato le sue doti di persona equilibrata.

Negli ultimi anni anche chi si è alternato sulla panchina della Fiorentina ha interpretato il gioco con le proprie idee, riuscendo a plasmare la squadra secondo principi che hanno privilegiato soprattutto gli uomini (Montella), introducendo qualcosa di innovativo e studiato (Sousa), fino alla necessità di far quadrare i propri criteri su di un ristretto gruppo (Italiano), chiudendo con un gioco quasi monodimensionale (Palladino). Pioli sta provando a trovare una sintesi di tutto questo.