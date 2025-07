Dodo e la pista Inter: piace a Chivu. Ma solo se qualcuno paga la clausola per Dumfries

Anche Tuttosport prende in esame la possibilità che Dodo rientri nei piani dell'Inter in caso in cui i nerazzurri si privassero di Denzel Dumfries, su cui pende una clausola rescissoria da 25 milioni di euro attivabile entro il 15 luglio e che in caso di addio porterebbe Marotta a piombare sul laterale destro della Fiorentina. I colleghi torinesi fanno il punto sull'esterno olandese scrivendo che vari vari top club si stanno muovendo sulle sue tracce: prima c'è stato il Barcellona, che però economicamente ha i soliti paletti da rispettare, quindi il Manchester City che, nonostante abbia speso fra gennaio e giugno già 350 milioni, in effetti potrebbe aver bisogno di un terzino destro dopo l'addio a Walker. Il titolare è il 20enne Rico Lewis, che però ha perso il posto sul finire dell'ultima stagione con Guardiola che ha schierato l'adattato Matheus Nunes. Insomma, un terzino destro serve, anche se l'olandese non sembra sposarsi al 100% con le richieste di gioco di Pep, tant'è che all'Inter per ora non sono arrivati segnali dal City.

Un quadro che porta a Dumfries come possibile partente della formazione di Chivu, nonché eventuale giocatore da rimpiazzare in caso di addio vero e proprio. A tal proposito l'Inter starebbe valutando eccome il profilo di Dodo, gradito soprattutto dal tecnico rumeno. Un'ipotesi che però diventerebbe cavalcabile per i nerazzurri solo se si arrivasse alla cessione dell'attuale esterno olandese.