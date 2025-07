Kean prende tempo con gli arabi. In Italia oltre al Napoli c'è Allegri: lo vuole al Milan

Nelle sue pagine odierne, la Repubblica (ed. Firenze) ha fatto il punto della situazione attorno a Moise Kean, ancora incerto sul proprio destino ma sul quale non si registrano nemmeno grandi offerte arrivate finora. Anzi, l'unica proposta giunta al classe 2000 è quella faraonica dell’Al-Qadsiah, il solo club mossosi concretamente anche per pagare i 52 milioni necessari, ma l'attaccante ha preso tempo tenendo la destinazione araba come extrema ratio o come un’ipotesi da percorrere solamente da un punto di vista economico. Fuori dall’Italia, oltre l’interesse del Manchester United, molto più formale che sostanziale, si registra ben poco.

In Serie A c'è stato invece l'interesse concreto del Napoli, in contatto con gli agenti del calciatore da giorni per sondare la possibilità che Kean possa accettare di vestire l'azzurro nonostante la presenza di Lukaku. Ecco poi il Milan, che oggi potrebbe cedere definitivamente Morata al Como ottenendo ancora più liquidità: il Diavolo è interessato a Kean anche e soprattutto per la volontà di Allegri, mentre l’Inter resta sullo sfondo e potrebbe dare l’assalto a Moise in caso di rottura con Thuram. Altrimenti Lautaro, Thuram, Bonny e Pio Esposito danno ampie garanzie.