Dodo e un clima teso, il club non vuole perderlo ma è pronto l'affondo su Zortea

Con la situazione di Dodo in continuo divenire, la Fiorentina è costretta a guardarsi intorno e cercare un eventuale sostituto se si arrivasse davvero alla cessione del brasiliano. La Nazione, oggi in edicola, ribadisce che al Viola Park nessuno si augura che ciò avvenga, col giocatore considerato fortemente al centro del progetto, ma il clima teso che si respira tra il club e l'esterno destro non lascia spazio a troppe rassicurazioni dopo il mancato rinnovo di questi mesi. In più, si registra sul calciatore l'interesse dell'Inter qualora i nerazzurri si trovassero a far fronte all'uscita di Dumfries.

Per tutti questi motivi la dirigenza di Commisso prosegue il casting anche per la fascia destra, attualmente occupata dal solo Dodo, e ha identificato in Nadir Zortea del Cagliari l'eventuale rimpiazzo dell'ex Shakhtar Donetsk. I classe ‘99 di Feltre rientra nella logica della nuova Fiorentina, ovvero quella di mettersi in casa giovani forti e italiani. Zortea ha disputato un ottimo campionato, non più tardi di due giorni fa ha mandato un messaggio chiaro dicendosi di essere pronto a misurarsi con un livello più alto di quello del Cagliari: "Penso di esser pronto per una big". Pradè ha registrato, il giocatore gli piace - si legge su La Nazione -, da vedere se la situazione subirà cambiamenti più concreti.