Calciomercato È la settimana di Mandragora. Kean-Napoli: le ultime. Bernabé aspetta la Viola

Riparte l'appuntamento quotidiano con Chi si compra? in versione "Flash" per gli aggiornamenti di mercato che riguardano la Fiorentina e non solo.

Incontro con Rolly

E' la settimana del vertice tra Mandragora e Fiorentina per il rinnovo del contratto. Si cercherà un accordo per continuare insieme. Occhio al pressing del Real Betis.

Le ultime su Kean

L'interesse del Napoli è reale, ma Conte non sembra entusiasta all'ipotesi di ingaggiare il centravanti viola. Questo può complicare l'operazione.

Bernabé in attesa

Il regista del Parma è in attesa della Fiorentina, che adesso deve formulare un'offerta ufficiale alla società di Krause. Il prezzo del giocatore si aggira sui 20 milioni di euro.

Il punto sulle uscite

Moreno è vicino al Levante, mentre da Milano si parla di un interessamento dell'Inter per Dodo. Ma ancora non sono arrivate proposte concrete per il terzino brasiliano.