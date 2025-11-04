Trevisani durissimo su Pioli: "Non ha capito nulla, è indifendibile. Se ne deve andare"

vedi letture

Il telecronista Riccardo Trevisani, è intervenuto nella sua rubrica Fontana di Trevi a proposito della Fiorentina, attaccando il tecnico gigliato: “Pioli non è più difendibile e se ne deve andare, le partite che ha fatto sono state tutte orribili e anche ieri ne è la prova perché ora la Fiorentina è ultima e con una società allo sbando, in più anche in Conference non credete che questa squadra possa vincerla perché non va neanche a spinta in campionato e non penso cambino le cose in Europa. Pioli non ha capito niente della squadra e del gioco da dare perché questi giocatori sono stati messi insieme senza logica, oltre a questo Pioli credeva di conoscere la piazza, ma non è stato così.”

Poi sui calciatori: "Pioli ha sbagliato tutto anche se non è solo colpa sua perché anche i giocatori non stanno dando nulla. Non credo retroceda perché la squadra è buona e si salverà magari a febbraio per poi divertirsi nei tre mesi finali. Se ti autoconvinci di essere da retrocessione, allora faticherai perché trovi squadre abituate alla lotta mentre tu no e giochi il giovedì.”