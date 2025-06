Pioli-Fiorentina, dialoghi in stato avanzato per triennale a 3 mln. Ma l'Al Nassr non lo libera

Tuttosport, oggi in edicola, ribadisce come Stefano Pioli rimanga la prima scelta della Fiorentina per la panchina della prossima stagione. Il quotidiano torinese esamina il valzer di allenatori che c'è stato e che deve ancora delinearsi del tutto in Serie A, con Raffaele Palladino diventato un forte candidato per il Parma per il post Chivu, mentre l'attuale guida tecnica dell'Al Nassr rimane in pole per la società viola. Che da giorni porta avanti dialoghi, in stato avanzato, con un'offerta triennale da 3 milioni a stagione.

Rimane però lo scoglio arabo, con Pioli che deve riuscire a liberarsi dal club saudita che non ha per ora intenzione di lasciarlo andare. La speranza della Fiorentina - si legge - è poi quella che la Nazionale si accordi presto con Ranieri senza ostacolare i lavori sul parmense, altrimenti il rischio concreto è di restare col cerino in mano e di dover ricominciare daccapo il casting per la panchina. A quel punto potrebbero tornare in auge i nomi di Farioli, Vanoli e Thiago Motta.