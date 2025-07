Pioli detta il mercato. La Gazzetta dello Sport: "Prima vede tutti in ritiro, poi si decide"

Ieri Stefano Pioli si è presentato come nuovo allenatore della Fiorentina. E come scrive La Gazzetta dello Sport sulla lavagna ha già scritto una cosa: "Ho visto che Allegri non ci ha messo tra le candidate per la Champions, me lo sono segnato". Sta in questa frase, scherzosa, tutta la motivazione con cui Stefano Pioli è tornato alla Fiorentina. Senso di responsabilità e voglia di vincere. Adesso il mercato della Fiorentina tornerà nel vivo dopo la tournée in Inghilterra, prevista nei primi 9 giorni di agosto con tre amichevoli, perché l’allenatore, prima di chiedere altre mosse in entrata ai suoi dirigenti, vuole farsi un’idea precisa e testare coloro che stanno già lavorando con lui.

La base c’è ma fra i profili mancanti c’è un play, anche se il concetto di Pioli è elastico e il principio di gioco è attaccare e difendere tutti insieme. Prima però il tecnico deve capire cosa ha in mano a centrocampo e poi fare le scelte di con l’obiettivo sempre di alzare il livello. Certo, ci sarà da sfoltire la rosa che ad ora è troppo ampia.