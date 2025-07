Il volto nuovo Eman Kospo ha stupito tutti: si giocherà le sue carte durante il ritiro

Eman Kospo è stato il colpo a sorpresa delle ultime ore di mercato della Fiorentina. Arrivato dal Barcellona per 400mila euro, l'ex stellina della Masia è stato per ora aggregato alla prima squadra e nelle prime sgambate ha stupito tutti, si legge sul Corriere dello Sport.

Preso per dare una mano alla Primavera anche in vista della Youth League, il centrale svizzero si giocherà comunque le sue carte durante queste settimane di ritiro per provare a fare subito il salto in prima squadra. Valuterà bene tutti Pioli, Kospo e il resto del gruppo: si è preso tre settimane di tempo, tra Bagno a Ripoli e Inghilterra, per capire chi potrà far parte della sua Fiorentina.