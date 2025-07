Le sfide dell'orgoglio di Pioli. La Nazione: "Gudmundsson sarà un nuovo leader"

vedi letture

Stefano Pioli ieri si è presentato in conferenza come nuovo tecnico della Fiorentina, distribuendo emozioni e motivazioni, si legge su La Nazione. Il suo sì alla Fiorentina l’ha detto prima ancora di chiudere la telefonata che gli fu fatta dai dirigenti viola, a fine maggio. Il quotidiano ripercorre un po' tutta la conferenza, con il tecnico che ha guardato subito avanti, mettendo a fuoco tattica, ruoli e obiettivi.

Il fatto che Allegri non abbia inserito la sua Fiorentina tra le candidate per la Champions è un guanto di sfida al campionato. L’entusiasmo di Pioli è coinvolgente. Rilegge la rosa dei giocatori che ha a disposizione per il ritiro appena iniziato, e la prima sentenza è a cinque stelle. La foto di Gudmundsson è quella di un leader del nuovo gruppo. E a proposito di talenti unici... Kean, si dice, abbia deciso di rimanere viola anche perché sulla panchina è arrivato... Pioli.