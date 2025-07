Mercato Fiorentina, Asllani non convince. Per Beltran può cambiare lo scenario

vedi letture

La Fiorentina è alla ricerca di un centrocampista, inizialmente individuato in Bernabè (che da Parma non vuole andarsene), e sta valutando altri profili. La squadra mercato viola non pare così convinta nemmeno dal profilo di Asllani, una situazione che riguarderebbe anche Nicolussi Caviglia del Venezia.

Dopo gli arrivi dei vari Dzeko, Fazzini e Viti, la Fiorentina potrebbe così attendere la fine della tournée inglese, a metà agosto, per avviare nuove trattative, incluse quelle che dovrebbero riguardare Beltran. Per l’attaccante argentino, sul quale si registrano solo timidi sondaggi del River Plate e del Galatasaray, l’apertura del nuovo tecnico viola ieri in conferenza stampa («Lo apprezzavo già quando ero al Milan») può cambiare lo scenario estivo, rallentando anche il corteggiamento per l’empolese Sebastiano Esposito.