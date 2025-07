Parma, contatti per Sebastiano Esposito. Piace anche al Borussia Mönchengladbach

Anche il Parma è interessato a Sebastiano Esposito dell'Inter: oggi ci sono stati contatti da parte del club gialloblù per l’attaccante nerazzurro, rivela Sky Sport. Il giocatore era stato in predicato di passare alla corte di Cuesta già durante i dialoghi per Bonny, poi andati avanti solo per 'cash'.

Sebastiano Esposito è un giocatore che piace a diversi club di Serie A. Ci sono infatti tante squadre che stanno monitorano la situazione del classe 2002. Nei giorni scorsi c’è stato un sondaggio da parte del Borussia Mönchengladbach, ma non solo. Anche il Cagliari sta seguendo Sebastiano Esposito, mentre la Fiorentina al momento sembra più defilata, dopo la conferma di Kean e l'arrivo di Dzeko.