Fiorentina, per il play investimento da 18-20 mln. Come vice Dodo si valuta soluzione interna

La Fiorentina continuerà a cercare un play in mezzo al campo. E come si legge su La Nazione, sarà fatto un investimento importante a livello di cartellino. L’impressione è che si possa arrivare intorno ai 18-20 milioni. Mentre per il ruolo di vice Dodô se ne spenderanno molti meno. Intanto, si legge, Pioli vuole capire il mood di Sottil nelle prossime settimane e soprattutto se Fortini darà garanzie in quel ruolo. Casella che potrebbe riempirsi anche con una soluzione interna.