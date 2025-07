Nzola, la Fiorentina lo vuole cedere a titolo definitivo: unica offerta dall'Arabia ma lui dice no

vedi letture

Fra i calciatori in uscita, quello più chiacchierato in questo momento resta Nzola, si legge su La Nazione. Al momento è difficile che il suo status possa cambiare nelle prossime settimane, anche perché non sono arrivate offerte realmente convincenti. Genoa e Pisa hanno avanzato proposte di prestito, ma la Fiorentina vorrebbe una soluzione più definitiva. Dall’Arabia Saudita c’è in standby una proposta a titolo definitivo, che però l’attaccante non ha ancora accettato. Nzola, infatti, preferirebbe restare in Europa e provare a giocarsi ancora le proprie carte in un contesto competitivo.