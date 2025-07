Bruno Astori: "Pioli uno dei più grandi allenatori a livello umano: può essere una guida"

In un'intervista a La Gazzetta dello Sport il fratello di Davide Astori, Bruno ha parlato del ritorno di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina. Queste le sue parole in merito al tecnico viola che era stato l'allenatore del fratello fino a quel tragico marzo del 2018: "Il suo ritorno è stato bello e inaspettato. Siamo molto felici perché il legame che abbiamo con lui va ben oltre l’aspetto sportivo. Fra noi c’è un rapporto umano, è una persona speciale con cui siamo in contatto. Ci è sempre stato vicino sia a livello personale che per l’Associazione".

Poi ha continuato ripercorrendo anche la scomparsa del fratello e quel finale di stagione: "Dopo la morte di Davide è stato straordinario con il gruppo, nel dare forza a tutti e far ripartire la squadra sul campo. A livello umano credo che sia uno dei più grandi allenatori e anche ora può essere una guida fondamentale. Sul piano dell’empatia è insuperabile e questo poi si traduce anche nei risultati. Sarà un bel valore aggiunto".

E infine il rapporto con la proprietà: "Con la vecchia proprietà avevamo un rapporto profondo e anche con la nuova c’è un bel legame. Ci hanno ospitato per delle iniziative e il fatto che Rocco Commisso abbia dedicato uno stadio del Viola Park a Davide è un gesto molto importante. Firenze per noi è casa e con la Curva Fiesole abbiamo un contatto continuo".