Calciomercato Prossima settimana incontro per il rinnovo di Mandragora. Lucchesi al Monza

Torna il consueto appuntamento con il "Chi si compra?" in versione "Flash" con le ultime di mercato della Fiorentina e non solo.

Incontro per Mandragora.

Ci siamo: la prossima settimana ci sarà l'incontro tra la società viola e i procuratori di Rolando Mandragora per parlare del rinnovo di contratto ad ora in scadenza il prossimo giugno.

Larsson difficile.

C'è ipotesi Hugo Larsson dell'Eintracht Francoforte, che piace sia per le sue caratteristiche di regista sia per la funzione di interditore. Il centrocampista però ha un contratto valido fino al 2029, motivo per cui la richiesta è alta: 25-30 milioni. Troppo.

Lucchesi-Monza.

Lorenzo Lucchesi si appresta a diventare un nuovo giocatore del Monza. Si trasferirà in Brianza in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A. Domani le visite mediche coi biancorossi.