La Fiorentina alza il livello. La Repubblica-Firenze: "Questa è la miglior versione di Pioli"

Alla conferenza di presentazione come nuovo tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli ha fissato obiettivi, mostrando idee chiare e speranze. Come scrive La Repubblica-Firenze alzare il livello è quindi l’obiettivo primario della nuova Fiorentina. Chi non è pronto a dare qualcosa in più del massimo, con Pioli avrà difficoltà. L’ora abbondante passata ad ascoltare il nuovo allenatore ha permesso di entrare dentro il mondo viola che il tecnico ha in testa. L’uomo è in missione, il contratto triennale dimostra quanto creda nel percorso intrapreso che deve portare sempre più in alto.

Poco spazio per parlare di mercato, come al sistema di gioco. Sono le idee e la ricerca degli spazi a rendere il calcio fluido e dinamico. Questa versione di Pioli è la migliore di sempre, e la storia lo certifica. Pioli, durante il mese passato ad attendere l’ufficialità, ha potuto vedere quasi tutte le partite della Fiorentina. Molti di quei calciatori li potrà allenare.