PIERI, Nicchi, che errore: ora ha fatto il suo tempo

L'edizione odierna de La Nazione propone questa mattina un'intervista all'ex arbitro Tiziano Pieri, che oltre ad analizzare la scelta di Mariani per la sfida di oggi tra Fiorentina e Atalanta torna anche sulle polemiche dei giorni scorsi tra la proprietà viola e il designatore Marcello Nicchi. Ecco alcune delle sue parole: "Mariani viene da una buna gara, quella tra Napoli e Juventus: è uno che ha migliorato molto il proprio score dopo lo scorso campionato: dovrà essere molto intelligente nei primi minuti per contenere il fattore pubblico. Dovrà mostrarsi sereno e far trasparire maturità. Le parole di Nicchi? L’Aia avrebbe dovuto evitare di andare allo scontro: Nicchi era chiamato a stemperare subito le tensioni facendo sì trasparire il dispiacere ma non andando all’attacco. Ha usato parole fuori luogo perché doveva tendere la mano per primo e mostrare rispetto. Questa a mio avviso è l’ennesima dimostrazione che Nicchi abbia fatto il suo tempo. Adesso il designatore va verso il quarto mandato e bisogna dirlo ad alta voce: basta. C’è bisogno di un progetto nuovo. Serve una figura nuova alla guida dell'Aia, una figura adeguata ai tempi”.