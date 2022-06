PIATEK, Potrebbe riaprirsi il tavolo del nuovo prestito

Krzysztof Piatek non vorrebbe lasciare la Serie A, ma soprattutto Firenze. La Fiorentina non lo riscatterà perché 15 milioni sono troppi per lui, ma se l'Hertha Berlino smussasse le sue richieste il tavolo potrebbe tornare a riaprirsi per un nuovo prestito. L'attaccamento alla maglia viola non è passato inosservato e anche questo può essere un valore aggiunto. A riportarlo è Il Tirreno.