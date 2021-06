PERIN, Allegri vorrebbe trattenerlo. La Fiorentina...

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport Perin potrebbe tornare alla Juventus per restarci, Allegri lo vorrebbe come vice Szczesny. Il tecnico lo considera affidabile e la Juve ha già detto no a un nuovo prestito. Se non arriveranno offerte, c’è un interesse della Fiorentina, ma per ora niente di concreto, Perin resterà, in caso contrario i bianconeri potrebbero usare il tesoretto incassato dalla sua cessione per prendere un vice.