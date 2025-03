Perché Exor è intervenuta sui conti della Juventus: c'entra l'esonero di Motta

Exor ha messo mano al portafogli ed è andata in soccorso dei conti della Juventus. Ieri sera, poco prima di cena, il CdA della società bianconera ha comunicato il versamento, da parte della holding di casa Agnelli, “in conto futuro aumento di capitale per complessivi € 15 milioni”, anticipazione di un possibile nuovo aumento di capitale fino a 110 milioni di euro.

Perché Exor è intervenuta? Tuttosport, in edicola oggi, spiega che il tutto è nato dalla volontà di evitare qualsiasi criticità in relazione al patrimonio netto. Per legge - e la Juve, quotata in borsa, ha maglie più strette delle altre società calcistiche - il capitale sociale (15 milioni) non può scendere sotto i due terzi del patrimonio netto. Probabilmente il problema non si sarebbe verificato in concreto, ma gli interventi imprevisti sul mercato di gennaio e la necessità di accantonare due annualità di Thiago Motta dopo l’esonero potevano portare una tensione finanziaria che la proprietà voleva in ogni modo prevenire.

Non è detto, comunque, che Exor aprirà nuovamente i cordoni della borsa. Detto che l’aumento di capitale non dovrebbe riguardare i piccoli azionisti, tutto dipende dal raggiungimento del quarto posto nella classifica di Serie A e quindi anche dalla partecipazione alla prossima Champions League. Sommando i 65 milioni minimi garantiti dalla UEFA ai 25 in arrivo per il mondiale per club, il traguardo dovrebbe essere raggiunto, evitando un nuovo intervento della proprietà.