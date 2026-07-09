Nessun passo avanti per Thorstvedt in viola: il Sassuolo non apre alle contropartite
FirenzeViola.it
ll vero contatto, tra gli obbiettivi a centrocampo, la Fiorentina lo ha avuto per Kristian Thorstvedt, che al di là delle suggestioni Ounahi e Oulai, pare anche il nome più raggiungibile. Il contratto del giocatore attualmente impegnato ai Mondiali con la maglia della Norvegia, è in scadenza nel 2027. Quello del mediano ex Genk, che Grosso ha avuto al Sassuolo, è il nome che il tecnico viola vorrebbe portare con sé pure a Firenze.
Colloqui con l’agente Luca Ariatti e con il ds neroverde Francesco Palmieri ma ancora nessun passo avanti, con il club emiliano che non vorrebbe inserire contropartite nell’operazione. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.
Pubblicità
Rassegna stampa
Le più lette
2 Dalle risposte di Grosso le prime indicazioni tattiche, sul mercato la priorità è sempre sulle corsie esterne
Copertina
Dalle risposte di Grosso le prime indicazioni tattiche, sul mercato la priorità è sempre sulle corsie esterne
Lorenzo Di BenedettoIl mercato che non ti aspetti: 34 milioni già investiti e una doppia strategia possibile. Rilancio di Commisso o cessioni "dolorose"? Paratici sta costruendo la sua Fiorentina con intelligenza: caccia agli esterni, ne servono almeno tre
Angelo GiorgettiColpi fatti prima delle uscite e super multa archiviata: la Fiorentina dà segnali di forza. Dragusin, quelle frasi infelici del procuratore e la retromarcia. Un sondaggio per Gil. E a proposito di Grosso nello spogliatoio…
Mario TeneraniParatici per ora non vende, compra... Dragusin un colpo che spiega molto. Arriva un esterno forte: Bakayoko possibile. Koleosho e Thorstvedt sono vicini
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com