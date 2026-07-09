Nessun passo avanti per Thorstvedt in viola: il Sassuolo non apre alle contropartite

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ll vero contatto, tra gli obbiettivi a centrocampo, la Fiorentina lo ha avuto per Kristian Thorstvedt, che al di là delle suggestioni Ounahi e Oulai, pare anche il nome più raggiungibile. Il contratto del giocatore attualmente impegnato ai Mondiali con la maglia della Norvegia, è in scadenza nel 2027. Quello del mediano ex Genk, che Grosso ha avuto al Sassuolo, è il nome che il tecnico viola vorrebbe portare con sé pure a Firenze.

Colloqui con l’agente Luca Ariatti e con il ds neroverde Francesco Palmieri ma ancora nessun passo avanti, con il club emiliano che non vorrebbe inserire contropartite nell’operazione. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.