Centrocampo viola, il preferito di Grosso per la Gazzetta dello Sport è Ounahi
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Tra le esigenze di mercato per la Fiorentina c'è anche quella di acquistare un centrocampista che vada a completare un reparto dove Fagioli e Ndour sono considerati intoccabili. Il preferito di Grosso, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è Azzedine Ounahi, marocchino del Girona protagonista al Mondiale 2026, visionato e promosso dagli osservatori viola ben prima della ribalta negli Usa.
Il giocatore ha una clausola rescissoria di 25milioni e non è un’operazione semplicissima, la Fiorentina lo segue ma non lo considera una priorità così come Christ Inao Oulai del Trabzonspor, anche lui in vetrina al Mondiale americano: alla Viola piace ma non risultano offerte come riportato dai media turchi.
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