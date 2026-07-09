La Fiorentina non intende rilanciare per Koleosho: si aspetta la decisione del Burnley

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Per quanto riguarda il mercato degli esterni offensivi, in casa Fiorentina il nome in cima alla lista resta quello di Luca Koleosho. L'esterno della Nazionale italiana Under 21, di proprietà del Burnley e reduce dagli ultimi sei mesi trascorsi in prestito al Paris FC, continua a essere il profilo ritenuto ideale per rinforzare il reparto offensivo viola.

La società gigliata ha già trovato un'intesa con il giocatore e si è presentata al Burnley con un'offerta da 11 milioni di euro per il suo cartellino. Una proposta considerata congrua dalla dirigenza viola, che al momento non ha intenzione di rilanciare sul piano economico. Nel frattempo si è inserito con decisione anche il Paris FC, che ha provato a ribaltare la situazione mettendo sul tavolo un'offerta superiore per convincere il club inglese. La palla passa adesso al Burnley, chiamato a valutare le due proposte tenendo conto anche della volontà del calciatore, che resta un elemento centrale nello sviluppo della trattativa.