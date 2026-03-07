Verso Fiorentina-Parma, rifinitura viola al Franchi appena conclusa: le immagini

FirenzeViola

La Fiorentina ha da poco concluso la seduta di allenamento di rifinitura agli ordini di Paolo Vanoli, in vista della sfida di domani in campionato contro il Parma di Cuesta (con fischio d'inizio previsto per le ore 15) svoltasi oggi in via eccezionale allo Stadio Artemio Franchi e non come di consueto all'interno del Viola Park. Il pullman della squadra, come si apprende dalle immagini raccolte dalla nostra redazione, ha da poco lasciato l'impianto. Questo il video con l'uscita della squadra: