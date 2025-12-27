La Fiorentina a Parma cerca riprove, il Corriere Fiorentino: "Un pranzo da brividi"

Dopo la vittoria con l'Udinese, a Parma i viola cercano riprove, si legge sul Corriere Fiorentino. Questa trasferta è perfetta per verificare se i segnali mandati dai discepoli di Vanoli sono l’inizio della risalita. La Viola resta ultima e quello al Tardini non è solo un altro esame da dentro o fuori, visto che per adesso lo sono quasi tutti, ma anche uno scontro diretto contro una potenziale concorrente. Il Parma è lontano 5 punti, come la salvezza: una sconfitta in Emilia significherebbe cancellare i buoni propositi e sprofondare di nuovo nel tunnel nero della disperazione e magari rimettere in discussione la panchina dell’allenatore.

Senza continuità la Fiorentina non andrà da nessuna parte. C'è stata qualche crescita importante da parte di alcuni giocatori: Fagioli sembra aver superato le titubanze e già dalla partita con il Verona ha preso il comando del centrocampo, Gudmundsson al di là del gol e del palo è sempre stato nel vivo dell’azione offensiva e Kean ha fatto quello che gli si chiede di fare: i gol.