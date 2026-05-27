Paratici al lavoro per interrompere le continue rivoluzioni di rosa: il ds punta ad aprire un ciclo

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La missione che attende il ds della Fiorentina Fabio Paratici questa estate sarà quella di creare, dopo tantissimi anni, uno zoccolo duro di giocatori da cui ripartire. Nella stagione appena trascorsa infatti, riporta stamani La Repubblica, la squadra viola è stata una di quelle che ha impiegato più giocatori in Serie A, ben 35. Di fatto una rosa extralarge in cui tutti gli acquisti estivi di Pradé sono stati smantellati in inverno da Goretti e Ferrari, con Paratici a distanza da Londra. Un dato che segue quello dell’anno precedente, con Palladino in panchina e con Pradé sempre alla guida dell’area tecnica: nel 2024-2025 i giocatori impegnati in Serie A furono 34, uno in meno di quest’anno, ma sempre un numero monstre.

Un trend che nella gestione Commisso è andato avanti sin dai primi giorni: nei sette campionati della proprietà italo americana soltanto in un’occasione, la stagione 2021-2022, la prima di Italiano in panchina che coincise con il settimo posto e il ritorno in Europa, sono stati impiegati pochi giocatori, solo 28. Poi sempre un numero altissimo di calciatori: 33 il primo anno, con Montella e Iachini, 30 nelle altre stagioni, la 2020-2021 con Iachini, Prandelli e di nuovo Iachini, e negli ultimi due anni con Italiano, 2022-2023 e 2023-2024. A Paratici il compito di sfoltire la rosa di esuberi e giocatori non più vogliosi di far parte del progetto e, contestualmente, di creare un gruppo che possa aprire un ciclo, senza essere rivoluzionato o rovesciato a stagione in corso.