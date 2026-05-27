Milan su Paratici? Smentita viola: il ds è al lavoro per costruire la nuova Fiorentina

vedi letture

Dopo quanto successo nelle ultime ore in casa Milan, con il licenziamento in massa della dirigenza (Furlani, Tare e Moncada) e di Massimiliano Allegri, Fabio Paratici è finito per ritrovare il suo nome accostato nuovamente al club rossonero. Paratici, secondo i bene informati, sarebbe entrato di nuovo nel mirino dei rossoneri. Voci più che indiscrezioni e una risposta (indiretta) arrivata all'istante da Firenze: Paratici era ed è al Viola Park a costruire la nuova Fiorentina. Lo riporta La Nazione.