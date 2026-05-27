Paratici e Grosso: la genesi di un rapporto nato ai tempi della Juventus

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Quello tra Fabio Grosso, probabile nuovo allenatore della Fiorentina, e il ds viola Fabio Paratici è un rapporto che nasce non in tempi recenti, ma diversi anni prima. La nuova vita dell’eroe di Berlino 2006 è cominciata 13 anni fa, quando dal campo passò alla panchina per allenare le giovanili della Juventus con la benedizione dell’allora direttore sportivo della Signora.

I due, riporta La Gazzetta dello Sport, hanno continuato a incontrarsi a Torino anche quando le loro strade si sono divise perché nella città piemontese hanno tenuto entrambi casa e famiglia. Adesso il Fabio più anziano, Paratici, ha intrapreso un nuovo e ambizioso percorso alla Fiorentina e ha scelto di condividere un altro pezzetto di storia con il Fabio più giovane, proponendogli di seguirlo a Firenze.