Da De Zerbi a Iraola: Paratici ha provato a portare a Firenze un big della panchina

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Per la Fiorentina cambiare in panchina è diventato quasi indispensabile dopo una stagione nata male e finita con la magra consolazione della salvezza: Paratici ha accarezzato per un po’ il sogno di portare a Firenze un big puntando inizialmente in alto con i profili di De Zerbi, Maresca e Iraola, adesso finito nel mirino del Milan, ma è anche vero che, come riporta stamani La Gazzetta dello Sport, Grosso è stato nei suoi pensieri fin dall’inizio ed è sempre stato un passo avanti rispetto a Daniele De Rossi del Genoa.