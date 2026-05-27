Oggi il giorno dell'incontro tra Paratici e Vanoli, sarà addio: per la Viola è pronto Grosso

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Le parole di ieri su Fabio Grosso di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo pronunciate a Sky Sport, hanno aperto la strada verso Firenze per il tecnico romano, da subito l’alternativa principale a Vanoli da parte del direttore sportivo Fabio Paratici nella scelta dell’allenatore a cui affidare la Fiorentina 2026-2027. Evidentemente a Paratici Vanoli stava e sta bene, ma non lo convinceva e non lo convince fino in fondo, altrimenti di tempo ce ne sarebbe stato a sufficienza per annunciare il rinnovo. Oggi tra l'altro dovrebbe esserci il tanto atteso incontro/confronto tra la Fiorentina e Vanoli, che sarà quasi certamente l'occasione per un saluto doveroso, che andava fatto prima, per presentarsi poi alla porta del Sassuolo con un conguaglio sotto qualsiasi forma, prendere Grosso con un biennale e dargli una Fiorentina d’alto livello.

Lo riporta il Corriere dello Sport.