Panchina viola, bassissime le chance di una riconferma per Paolo Vanoli

Panchina viola, bassissime le chance di una riconferma per Paolo VanoliFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 08:13Rassegna stampa
di Redazione FV

Nella giornata di oggi verrà deciso il futuro di Paolo Vanoli alla Fiorentina. Difficile, secondo La Nazione, che si arrivi a far scattare la clausola che vale il rinnovo del contratto (clausola che scadrà sabato, 30 maggio). Altamente probabile, quindi, che le strade Vanoli e della Fiorentina finiscano per separarsi. Senza strappi, senza polemiche. Mosse a sorpresa al tavolo fra Paratici e Vanoli? La previsioni dicono di no, ma rimane comunque una (bassisima) percentuale che potrebbe inquadrare uno scenario diverso da quello dei saluti.

Da domani, o forse le cose sono già sufficientemente chiare, la Fiorentina potrà iniziare a programmare l'altra fase: quella dell'abbraccio del tecnico a cui si è deciso di affidare il rilancio- riscatto viola. E qui le indicazioni puntato tutto nella direzione di Fabio Grosso che in queste ore - mentre Vanoli parla con la Fiorentina - sta discutendo con il Sassuolo il da farsi per ottenere il via libera e mettersi d'accordo con la Fiorentina.
 