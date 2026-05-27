Chi resta e chi parte: Fortini e Dodo verso l'addio, altri quattro big sul mercato

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Quella che attende la Fiorentina questa estate sarà l'ennesima rivoluzione a livello di rosa degli ultimi anni. Del gruppo attuale, secondo La Repubblica, i giocatori sicuri di restare sarebbero pochi, Ranieri, Pongracic, Fagioli, Ndour, Mandragora, più Lezzerini che ha rinnovato ieri fino al 2028. Poi per gli altri o possibile cessione in caso di arrivo di buona offerta, vedi De Gea, Kean, Piccoli, Gosens, oppure addio già quasi definito, vedi Dodo, Fortini e coloro che non saranno riscattati come Rugani, Solomon ed Harrison.