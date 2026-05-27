Ci siamo, sarà Grosso il prossimo allenatore della Fiorentina: per lui contratto biennale
Dopo diverse settimane ad interrogarsi su chi si sarebbe potuto sedere sulla panchina viola in vista della prossima stagione, ormai non ci sono più dubbi. Sarà Fabio Grosso il nuovo allenatore della Fiorentina per la stagione 2026/2027. Per il tecnico del Sassuolo, prossimo ad arrivare a Firenze ed autore di un'annata positiva con il club neroverde, è pronto un contratto di due anni.
Ora non resta che attendere che l'allenatore campione del mondo nel 2006 con l'Italia risolva il contratto che attualmente lo lega al club emiliano. Nelle prossime ore poi la Fiorentina, attraverso la figura del direttore sportivo Fabio Paratici, comunicherà a Paolo Vanoli, ancora sotto contratto con i viola fino al 30 maggio, la decisione di non proseguire insieme in vista della prossima stagione. L'era Grosso a Firenze dunque, dopo settimane di contatti e dialoghi, è finalmente pronta a partire.
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