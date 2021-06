PANCHINA, Occhio alle sorprese: Heinze o Liverani

Come spiega questa mattina l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio, in attesa della risposta definitiva sul "caso" Italiano le diplomazie viola sono al lavoro per ricucire con Fonseca, cercato fino all’ultimo con insistenza fino alla virata finale su Gattuso. Nel mezzo è cambiato tutto. Gli è saltato il passaggio al Tottenham e, ad oggi, è senza panchina. Anche questo scenario diverso rispetto un mese fa potrebbe fargli considerare l’opportunità con altro occhio. Intanto, si continua ad osservare anche il mercato estero degli allenatori. In Argentina, complice anche l'arrivo di Burdisso a Firenze, c'è chi pensa che una soluzione possa essere rappresentata da Gabriel Heinze, l'ex difensore della Roma e dello United oggi sulla panchina dell'Atlanta United in MLS, ma di certo non è l'unico ad essere finito sotto la lente. Non sembra essere stato ricontattato Fabio Liverani, pur restando un allenatore osservato molto da vicino in passato.