PALLADINO, L'ultima vittoria in trasferta risale a marzo

Come riporta Tuttosport, la Fiorentina e Palladino oggi alle 15 a Lecce cercano la prima gioia in trasferta della stagione. Il tecnico, oggi squalificato, non vince una gara in trasferta dal 9 marzo quando il suo Monza vinse al Ferraris contro il Genoa per 2-3. Oggi quindi servono tre punti per cominciare al meglio un ciclo di 7 partite in 20 giorni e il tecnico viola lo ha ribadito: "Può essere il mese della svolta". A guidare la squadra dalla panchina ci sarà il suo vice Citterio che recupera Moise Kean dopo la lombalgia che lo ha costretto a lasciare il ritiro della Nazionale.

A difendere i pali ci sarà ancora De Gea dopo i due rigori parati contro il Milan, dietro Kean ci sarà un Gudmundsson alleggerito dall'assoluzione nel processo. Se l'islandese dovesse segnare anche oggi in trasferta eguaglierebbe Luca Toni che nella stagione 2005/2006, nelle sue prime 4 apparizioni in Serie A in maglia viola, segnò 4 reti.