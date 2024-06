PALLADINO, Ecco la nuova Fiorentina: le idee di mercato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come allenatore Raffaele Palladino si è strutturato su due schemi che gli hanno permesso di far giocare il suo Monza in maniera ottimale e che potrebbero essere il vestito della Fiorentina delle prossime stagioni. Come riporta La Nazione, il tecnico campano ha iniziato il proprio percorso in Serie A adottando il 3-4-2-1 modulo che esaltava le fasce. Proprio dalle corsie esterne sono arrivati i principali pericoli del Monza con Ciurria e Carlos Augusto che hanno confezionato, dal punto realizzativo e di assist, una stagione perfetta. E' però la stagione appena conclusa che ha portato maggiori cambiamenti nel modulo di Palladino che, complici le assenze dei suoi esterni di spinta ha ridisegnato il modulo di partenza affidandosi al 4-2-3-1.

Questo modulo conosciuto estremamente bene a Firenze ha permesso ai brianzoli grande manovra offensiva ed un gioco più fluido che ha premiato anche la punta centrale Djuric che si è sbloccato proprio nella seconda metà del campionato. Il tecnico nato a Mugnano di Napoli dunque potrà adattare le proprie idee ripartendo dal modulo lasciato in eredità da Vincenzo Italiano. C'è da comprendere però quale ruolo avranno determinati giocatori come Beltran che, a differenza di Nico Gonzalez certo di un posto come esterno, potrebbe essere schierato sia come punta centrale che trequartista.