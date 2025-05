Dagli inviati Tifosi del Betis in Piazza Indipendenza: gioia e serenità prima di avviarsi al Franchi

È una marea andalusa quella che sta attraversando Firenze in queste ore di avvicinamento a Fiorentina-Betis, semifinale di ritorno della Conference League. Per le strade della città si sono infatti riversati tutti i circa 2500 tifosi spagnoli che sono arrivati nel capoluogo toscano, anche se di questi solo 1200 circa entreranno stasera al Franchi per la gara, pronti a sostenere la squadra di Pellegrini. Un popolo festoso, che a Firenze sta mostrando tutta la sua vivacità e contentezza per un appuntamento storico, a differenza della gara d'andata che aveva creato più di qualche disordine prima della sfida del Villamarin, arrivando anche al contatto fisico contro i tifosi viola accorsi in Spagna, fatti di cronaca brutti da raccontare che non sono passati inosservati e che ieri la Curva Fiesole ha voluto sottolineare nei confronti della formazione di Palladino durante il faccia a faccia d'incitamento fuori dallo stadio.

Tornando ai supporters del Betis, già stamani si sono visti sparpagliati o a gruppi per le strade di Firenze allegramente, nonostante le istituzioni cittadine avessero adottato diverse misure di sicurezza per i circa 200 spagnoli dei totali presenti, considerati pericolosi dagli organi di sicurezza locali. Dai presidi delle Forze dell'Ordine in alcune determinate zone della città all'uso dell'elicottero sui cieli del centro storico, fino all'uso di un numero eccezionale di agenti di polizia e al consueto meeting point predisposto appositamente in Piazza Indipendenza. Proprio qui si stanno riversando in questi minuti i tifosi sivigliani, che dalle 15 in poi verranno "scortati" via via con dei bus fino al Franchi. Come mostrano le immagini realizzate da FirenzeViola.it, il tifo biancoverde sta vivendo la sua attesa con tanta allegria e spensieratezza lungo le strade del capoluogo toscano, dove fin qui non si segnala alcun problema di ordine pubblico: solo felicità e tranquillità godendosi le bellezze di Firenze e aspettando il match più importante della storia del Betis.