ORSOLINI, Il bomber titolare ritrovato dal Bologna

C’è stato il Siviglia a gennaio. E, prima, la Fiorentina avversaria di domani durante la sessione dello scorso mercato estivo. Più volte, nell’ultimo anno, è sembrata al capolinea l’avventura di Riccardo Orsolini al Bologna e invece l’esterno ascolano veste ancora il rossoblù. Non per mancanza di alternative perché, come detto, il suo nome era finito su molti taccuini, ma perché l’inverno ha prodotto la scossa che serviva al suo presente riproponendolo come un giocatore che sa decidere ed essere determinante. Domani contro i viola per lui dovrebbe arrivare la nona partenza da titolare consecutiva, se si esclude la gara di Napoli del 17 gennaio saltata per un problema alla spalla. Non ne metteva assieme una fila così lunga dalla stagione 2019-20. "Era un periodo particolare, ma ho preferito rimanere al Bologna - ha dichiarato Orsolini un mese fa in merito al possibile trasferimento al Siviglia -. Mi sono messo a disposizione della squadra, sono arrivati anche i gol e ora per me quello è un capitolo chiuso".