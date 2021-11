ORSOLINI, Bologna rifiutò 13mln da Barone. Ora...

Riccardo Orsolini dovrebbe ritrovare il suo posto dal 1' nella partita che il Bologna giocherà domenica a La Spezia, ma il Corriere dello Sport sottolinea come l'esterno italiano resti in uscita dai rossoblu. Giocherà vista l'assenza di Skov Olsen e i prossimi impegni ravvicinati contro Roma e Fiorentina. Per gennaio però l'obiettivo della società è non svendere il proprio giocatore.

Il Bologna negli ultimi giorni di agosto ha voltato le spalle a 13 milioni offerti da Joe Barone a Claudio Fenucci che ne pretendeva 15, ora il Bologna sarebbe disposto a cederlo anche a 12 milioni. La Fiorentina però ha altre idee e le altre squadre interessate non sarebbero disposte a spendere più di 10 milioni o prenderlo in prestito. .