Ora è tempo di colloqui Kean-ACF. RepFi: "Sarà dura togliere la clausola"

Come riporta la Repubblica (ediz. Firenze), è tempo di colloqui tra l’entourage di Moise Kean e la Fiorentina. Magari per un altro quinquennale con stipendio raddoppiato che potrebbe superare i 4 milioni. Ovviamente argomento centrale sarà la clausola: i viola proveranno a toglierla, impresa tosta per la verità. O almeno ad alzarla decisamente. Il mercato, giusto ribadirlo, ha strade infinite e particolari, mettere la mano sul fuoco per qualsiasi permanenza di un giocatore è sempre rischioso. Ma pensare oggi a un Kean via da Firenze è difficilissimo e le parti in causa non saranno più solo due (giocatore e nuovo club), ma tre.