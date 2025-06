Oggi si chiudono i riscatti ma per Gudmundsson la trattativa con il Genoa resta aperta

L'edizione odierna del quotidiano La Repubblica (Firenze) pone il suo focus sulla scadenza del termine, oggi alle 23:59, per esercitare i diritti di riscatto sui giocatori in prestito. La Fiorentina lascerà tornare alle rispettive tanti calciatori della scorsa rosa di Palladino risparmiando circa 80 milioni (5 per Cataldi, 10 per Adli, 12 per Colpani, 15+2 per Zaniolo, 8 per Folorunsho, 10,5 per Bove e 17 per Gudmundsson). Ancora in bilico è invece la situazione legata ad Albert Gudmundsson. Genoa e Fiorentina stanno trattando per trovare una soluzione diversa da quanto pattuito un anno fa ma il Genoa al momento sembra irremovibile dai 17 milioni del riscatto. Il grande problema è il processo per cattiva condotta sessuale in cui Gudmundsson è indagato che vedrà la fine solamente in autunno.

La Fiorentina ha chiesto un nuovo prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al verificarsi di determinate condizioni a 12 milioni. Il Genoa sta facendo muro sperando che le altre squadre interessate all'islandese offrano concretamente qualcosa di diverso dalla soluzione proposta dai viola. Intanto stasera Gudmundsson tornerà ad essere un giocatore del Genoa. La Fiorentina però farà un altro tentativo per regalare a Pioli il suo numero 10. Un numero 10 che ha espresso più volte la sua volontà di rimanere a Firenze.