Moreno, interessa in Spagna: su di lui gli occhi di Espanyol e Levante

Con l'arrivo di Viti si fa sempre più probabili gli addi di Nicolas Valentini e Matias Moreno. Se per l'ex Boca Juniors la destinazione più probabile sembra essere un ritorno in prestito al Verona, per il classe 2003 argentino invece è possibile la pista estera. In modo particolare a Moreno sembrerebbero essersi interessati due club di Liga. Come riportato da Gianlucadimarzio.com infatti Levante ed Espanyol avrebbero fatto dei sondaggi per l'ex Belgrano in uscita dalla Fiorentina. Anche in questo caso la formula sarebbe quella del prestito. La soluzione spagnola sarebbe comunque gradita a Moreno che era stato cercato anche dal Rayo Vallecano a gennaio.