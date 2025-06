Fazzini e Viti nei prossimi giorni al Viola Park, da Empoli però potrebbe arrivare anche Anjorin

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si concentra sul mercato in entrata della Fiorentina e in particolare sull'asse caldo Empoli-Firenze. Dopo i colpi Fazzini e Viti, che era di proprietà del Nizza ma aveva giocato l'ultima stagione in azzurro, dal club del presidente Corsi potrebbe arrivare in viola anche Tino Anjorin. Intanto Fazzini, di rientro dalla Slovacchia dove era impegnato con la nazionale Under21 per l'Europeo di categoria, tra domani e giovedì è atteso a Firenze per le visite e la firma del contratto al Viola Park. All'Empoli andranno nove milioni più uno di bonus.

Tornando ad Anjorin, l'agente, Luca Pucciarelli, è lo stesso di Fazzini e il costo sarebbe di circa 10 milioni anche in questo caso. L'unico ostacolo è che il Chelsea, precedente proprietario del cartellino del giocatore, detiene il 50% sulla futura rivendita. Le due formazioni torneranno a parlarne nei prossimi giorni.