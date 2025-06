Sindaca Funaro: "Rinnovo convenzione del Franchi positivo. Fondi per il secondo lotto? Ancora nessuna novità"

vedi letture

Nel giorno di San Giovanni, patrono di Firenze, la Sindaca del capoluogo toscano Sara Funaro ha rilasciato un'intervista al Corriere Fiorentino in cui analizza tanti temi riguardanti la gestione della città. Tra questi ha toccato anche quello relativo al progetto di restyling dello stadio Artemio Franchi. Queste le sue dichiarazioni a partire dai fondi mancanti per realizzare il secondo lotto dei lavori: "Quando avrò novità ve le dirò. Non dico che i soldi non ci sono, non dico né sì, né no. Ho scelto di fare le cose passo passo e quando avremo novità le comunicheremo".

Con la Fiorentina come sono i rapporti?

"Il rinnovo della convenzione per il Franchi è stato positivo. E stiamo ragionando sul resto con loro, su che strada poter fare".

Farete un project financing per il secondo lotto?

"Non cambio linea: saprete novità quando ci saranno".

Quello sullo stadio Padovani non è un intervento sovradimensionato per il rugby? Servivano tutti quei soldi?

"L’impianto aveva bisogno di essere riqualificato e queste sono risorse investite. Con la nuova capienza c’è la possibilità di ospitare partite di calibro internazionale di squadre importati come le Zebre e la Benetton, ed anche partite della nazionale femminile. Stiamo dialogando da tempo con la Fir".